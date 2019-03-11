Путин не ответит на письмо сына отравленной "Новичком" британки

Владимир Путин не будет отвечать на письмо, направленное ему сыном гражданки Великобритании Дон Стерджесс, погибшей, по версии британской полиции, от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

На вопрос журналистов, не собирается ли Путин лично ответить на письмо британца, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Это совсем не обязательно". Он подчеркнул, что человеком, имеющим все полномочия говорить от имени Российской Федерации, является чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании, назначенный указом Путина.

2 марта 20-летний Эван Хоуп, живущий в британском городе Эймсбери, направил письмо президенту России с просьбой добиться справедливости в деле о гибели его 44-летней матери - в том числе, позволить допросить подозреваемых.

"Британская полиция полагает, что к смерти моей мамы причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства, – говорилось в письме. – Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости".