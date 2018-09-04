ОЗХО подтвердила, что причиной отравления в Эймсбери стал "Новичок"

Дон Стерджесс, отравленная в Эймсбери в июле этого года, погибла от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок". Таков вывод экспертизы, проведённой специалистами международной Организации по запрещению химического оружия. То же самое вещество было использовано в марте 2018 года в городе Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Таким образом, ОЗХО подтвердила версию Лондона об отравлении Дон Стёрджесс и Чарли Роули в июне этого года в Эймсбери.

Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.

Эксперты ОЗХО дважды посещали Соединенное Королевство для забора образцов. Оба анализа "дали одинаково убедительный результат", говорится в сообщении британского МИДа.

"Мы благодарны ОЗХО за независимую экспертную работу при подтверждении типа нервно-паралитического вещества, использованного в Эймсбери, и снова отдаем должное тем высоким стандартам, которые установили наши ведущие мировые ученые", - передает пресс-служба слова главы МИДа Джереми Ханта.

Великобритания попросила международную Организацию по запрещению химического оружия опубликовать резюме экспертизы и поделиться полным отчетом со всеми странами-участниками Конвенции о запрещении химического оружия (которая подписана и Россией). Британская полиция продолжает расследование отравлений в Эймсбери и Солсбери, сообщает Би-би-си.