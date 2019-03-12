Суд прекратил дело экс-главы "Силовых машин" о разглашении гостайны

Суд в Санкт-Петербурге по ходатайству Федеральной службы безопасности прекратил уголовное преследование бывшего генерального директора компании "Силовые машины" Романа Филиппова, которого обвиняли в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил его адвокат Леонид Сайкин.

По словам адвоката, решение прекратить преследование означает, что вину его подзащитного не доказали в законном порядке и не установили решением суда.Сам Филиппов вину не признал.

По итогам разбирательства Филиппову был назначен судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.

Генерального директора "Силовых машин" Романа Филиппова задержали 13 июля 2017 года в Петербурге по подозрению в разглашении государственной тайны. У него дома и в офисе прошли обыски, самого Филиппова допросили. После этого его отпустили под подписку о невыезде. Через несколько дней Филиппов уволился с поста гендиректора компании.

Первоначально задержание Филиппова СМИ связали со скандалом вокруг поставки турбин Siemens в аннексированный Россией Крым в обход санкций. Известно, что турбины были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин".Однако адвокат неоднократно заявлял, что обвинения в адрес Филиппова не связаны с этой сделкой.