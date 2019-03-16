Куда повернёт Молдова? Эфир в 17:30

Какими будут последствия парламентских выборов в Республике Молдова? Виталий Портников беседует с экспертами Леонидом Литрой и Натальей Ищенко, и депутатом молдавского парламента Оазу Нантоем. Эфир в 17:30.
Молдавские политики должны сделать выбор после выборов
Какими будут последствия парламентских выборов в Республике Молдова? Виталий Портников беседует с экспертами Леонидом Литрой и Натальей Ищенко, и депутатом молдавского парламента Оазу Нантоем. Эфир в 17:30.
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