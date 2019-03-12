Британский парламент готовится голосовать по соглашению о Брекзите

В Палате общин британского парламента сегодня ожидается голосование по вопросу о соглашении о выходе Британии из ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что если депутаты не одобрят соглашение, Брекзит может не состояться. Она призвала всех тех, кто руководствуется результатами референдума о выходе Британии из ЕС, поддержать существующий проект.

В ночь на вторник после переговоров Терезы Мэй с лидерами Евросоюза в Страсбурге удалось достичь изменений в соглашении о Брекзите. Однако, как заявил генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс, эти изменения по-прежнему не гарантируют, что Британия в одностороннем порядке сможет отказаться от предусмотренного договором механизма так называемого "бэкстопа". Он предусматривает, что, пока Британия и ЕС не договорятся о режиме на ирландской границе, Британия фактически должна соблюдать таможенные и иные правила ЕС. Именно "бэкстоп" стал камнем преткновения для многих сторонников Брекзита, голосовавших в январе против проекта договора. По последним сообщениям, сегодня они вновь не готовы его поддержать. Учитывая, что против договора выступают также лейбористы и представители других оппозиционных партий, на данный момент у Терезы Мэй не хватает голосов.