СБУ заявила о разоблачении агентурной сети ГРУ в Луганске

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Луганске агентурной сети "Сапфир", которая, как утверждается, напрямую подчинялась Главному управлению Генерального штаба России. Об этом сегодня на брифинге в Киеве рассказал руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко.



По словам Левченко, всего в группировке 15 членов незаконного вооруженного формирования - так называемой "народной милиции ЛНР". Они находятся на неподконтрольных Украине территориях Луганской области. Как утверждает контрразведка, куратор агентурной группы - кадровый сотрудник Генштаба вооруженных сил России подполковник Александр Сазонов.

В СБУ говорят, что российские агенты распространяли в соцсетях ложные призывы к антиправительственным акциям, направленным на борьбу с коррупцией и импичмент президента Украины.



По словам Левченко, на данный момент СБУ задержала четырёх человек, связанных с группой. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Им объявлено подозрение в содействии деятельности террористической организации. Об обстоятельствах задержания не сообщается.



Москва информацию СБУ пока не прокомментировала.