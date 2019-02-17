О чести и гнили. Эфир в 18.05

Почему нацистский генерал и военный преступник Юрген Штроп был откровенен с польским военным журналистом Казимежем Мочарским, своим противником? Штроп как образцовый винтик гитлеровской военной машины.

Подробности операции по уничтожению Варшавского гетто устами его палача: чем картина отличается от воспоминаний Марека Эдельмана и Яна Карского?

История сопротивления еврейских боевых отрядов и отношений с Армией Крайовой. Еврейские и польские флаги над гетто и женщины в рядах еврейских боевиков. "Война поляков против поляков": два правительства в изгнании, две армии, два политических выбора страны.

Статья Адама Михника “Из истории чести и гнили”: о контексте написания и публикации книги в конце шестидесятых – начале семидесятых. 49 видов пыток, которым подвергали Мочарского во время следствия.

В студии Дариуш Клеховский, директор ПКЦ, переводчик Ирина Адельгейм, критик Елена Рыбакова, в записи историки Ян Рачинский и Ирина Щербакова (Общество Мемориал), расследователь истории сталинского террора Денис Карагодин.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова