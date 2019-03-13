Навальный проведёт новый съезд своей партии "Россия будущего"

Оппозиционер Алексей Навальный снова проведёт съезд своей партии "Россия будущего" и попытается её зарегистрировать. Об этом газете "Ведомости" сообщили два человека в окружении оппозиционного политика и подтвердил его соратник Леонид Волков.

По его словам, съезд пройдёт 28 марта в Калужской области и будет совмещен со съездом участников региональных штабов Навального – "Штабиконом". Делегаты обсудят недавно запущенные проекты "Умное голосование" и "Профсоюз Навального".

Оценивая перспективу регистрации партии, Волков отметил, что с вероятностью 99% они опять получат отказ "по беспределу". Однако считают важным продолжать попытки, в том числе – для будущих процессов в Европейском суде по правам человека.

Предыдущий съезд партии Навального проходил в мае прошлого года. На нем выбрали название – "Россия будущего". Сам оппозиционер на съезде не присутствовал, так как суд арестовал его на 30 суток за участие в акции "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Сторонники Навального дважды подавали документы в Минюст для регистрации партии, однако ведомство им отказало. Чиновники заявили, что устав "России будущего" противоречит закону.

Зарегистрировать свою партию Алексей Навальный пытается уже седьмой год – ранее под названиями "Народный Альянс" и "Партия Прогресса". Каждый раз Минюст отказывает ему под разными предлогами. Позднее под этими названиями регистрировались не связанные с политиком партии.