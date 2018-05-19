В Москве пройдет съезд партии Навального "Рабочее название"

Сторонники оппозиционера Алексея Навального сегодня проведут учредительный съезд его партии "Рабочее название". О времени и месте проведения мероприятия, а также о его составе не сообщалось.

Самого Навального на съезде не будет, так как он арестован по делу об акции "Он нам не царь" 5 мая. За последние несколько недель в городах России задержали и арестовали более десятка сторонников оппозиционера.

Уведомление о проведении собрания было направлено в Министерство юстиции России в начале апреля. Навальный тогда пояснил, что имя "Рабочее название" выбрали, чтобы партию никто не "украл". Впоследствии партию переименуют. В Минюсте тогда подтвердили, что уведомление получено.

22 февраля бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов принял участие в съезде "Партии прогресса" и подал документы на ее регистрацию в Минюст за две недели до того, как это планировали сделать сторонники Навального. Они пытались зарегистрировать партию под таким названием с 2012 года.