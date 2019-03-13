Майк Помпео: Европа не должна зависеть от российского газа

Госсекретарь Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе.

Выступая на энергетической конференции в Хьюстоне, Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции. Он призвал американские энергетические компании увеличивать инвестиции и мотивировать партнеров покупать нефть и газ у США, наказывая "плохих игроков", заявил Помпео, имея в виду в первую очередь Россию, Иран и Венесуэлу.

Помпео вновь подверг критике строительство "Северного потока -2" - нового газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. США не хотят, чтобы их европейские союзники впали в зависимость от российского газа, точно также как Вашингтон не хотел бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы, сказал американский госсекретарь. Власти США также считают, что реализация проекта приведёт к отказу от транзита газа через Украину, что подорвёт экономику этой страны.

Ранее США предупредили, что администрация Дональда Трампа может ввести санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

На днях за прекращение проекта высказались депутаты Европарламента.

Предполагается, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2019 года. Согласно достигнутому странами Евросоюза компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией газопровода будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.