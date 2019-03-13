Прокатчики согласились на особые условия выхода российских фильмов

Российские прокатчики согласились предоставлять отечественным фильмам особые условия выхода в кинотеатрах, пишет на своей странице в Facebook Ассоциация владельцев кинотеатров. Речь идет, по словам прокатчиков, о социально значимых фильмах обладающих "значительным кассовым потенциалом".

Для определения таких фильмов предлагается создать рабочую группу из представителей кинотеатров, дистрибьюторов, продюсеров и Фонда кино. Даты выхода остальных картин предлагается определять согласно рыночным условиям.

Владельцы кинотеатров осуждают использование административного ресурса, к которому, по их словам, прибегают продюсеры с целью "зачистки даты релиза" для отечественных фильмов.

Ранее несколько крупных прокатчиков бойкотировали выход российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", поскольку Минкульт отказался дать разрешение на показ на той же неделе бельгийского мультфильма "Королевский корги". В результате 7–10 марта российский мультфильм показали 743 из 1900 российских кинотеатров.

Премьера бельгийского мультфильма "Королевский корги" была запланирована на 7 марта, однако незадолго до этого Министерство культуры России сообщило, что отказывает в выдаче прокатного удостоверения с этой датой. Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому они могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект. Позднее в ведомстве заявили, что проблемы связаны с тем, что прокатчики двух мультфильмов не смогли договориться об одновременном показе.