США планируют испытания новых ракет средней и меньшей дальности

США после приостановки участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности проведут испытания ранее запрещенных ракет. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают агентства Reuters и Associated Press.

По данным журналистов, испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров пройдут уже в августе. Еще через несколько месяцев США планируют испытать баллистические ракеты с дальность от трех до четырех тысяч километров. Оба типа ракет будут оснащены неядерными боеголовками. В случае успеха испытаний новые вооружения могут разместить на острове Гуам в Тихом океане.

Осенью прошлого года США заявили о намерении выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне объяснили это тем, что соглашение на протяжении многих лет нарушала Россия. Москва в ответ заявила о нарушениях со стороны США. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из договора.