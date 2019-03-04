Путин приостановил выполнение Россией договора ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан между СССР и США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, решение было принято "из-за нарушения США своих обязательств по договору". Министерство иностранных дел России должно будет уведомить американскую сторону. Указ о приостановлении выполнения договора сегодня же вступил в силу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный союз "готовится к миру" без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Глава Альянса заявил, что у Москвы есть последняя возможность вернуться к соблюдению договора. Он призвал Россию воспользоваться этой возможностью. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты.

США с 2 февраля начали процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений. Документ был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году. США считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.