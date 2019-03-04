"Мы не хотим такого мира". Генсек НАТО – о российских ракетах

Североатлантический союз готовится к новой системе международных отношений, в которой не будет Договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия. Об этом в интервью Радио Свобода заявил Генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг. ​

Министры иностранных дел НАТО осудили Россию за нарушение договора в декабре прошлого года. "Нарушение Россией Договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия подрывает основы эффективного контроля над вооружениями и подрывает безопасность Североатлантического союза. Это является частью более широкой модели поведения, имеющей целью ослабить общую архитектуру евроатлантической безопасности", – написано в заявлении НАТО. Союз поддержал выход США из этого соглашения и призвал Россию вернуться к договору.

Предмет озабоченности – ракетная система 9M729, которая, по мнению государств-членов НАТО, "нарушает ДРСМД и представляет собой существенный риск для евроатлантической безопасности". В ответ российские военные в начале этого года, чтобы доказать, что Москва ничего не нарушает, продемонстрировали западным военным атташе и журналистам некую ракету. Правда, оказалось, что это не та ракета, о которой идет речь, а система 9M728, на самом деле не нарушающая договор.

В соответствии с ДРСМД, на европейском континенте с 1988 года не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от 500 до 5 500 километров. 30 лет отсутствия внешней угрозы позволили Европе не вкладывать средства в гонку вооружений и развиваться экономически и социально в условиях мира и процветания. Теперь этому периоду внешнего благополучия приходит конец.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг рассказал Радио Свобода, что именно планируют сделать страны Североатлантического союза. Столтенберг находился в Софии на праздновании 15-летия вступления Болгарии в НАТО:

– Давайте начнем с Договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия. Вы сказали раньше, что Россия нарушает этот договор. Вы также сказали, что мир должен быть готов к российскому оружию практически везде. Не могли бы вы более подробно остановиться на этом?

– Мы все в НАТО очень обеспокоены тем, что Россия уже в течение нескольких лет нарушает Договор РСМД. Этот договор в течение нескольких десятилетий сослужил нам всем очень хорошую службу. Договор запрещает все ракеты среднего и меньшего радиуса действия. А сейчас проблема состоит в том, что в течение почти шести лет Россия разработала и поставила на вооружение новые ракеты среднего радиуса действия.

Мы называем их SSC-8 (9M729). Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки, их сложно засечь, они мобильны, они могут долететь до европейских городов

Мы называем их SSC-8 (9M729). Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки, их сложно засечь, они мобильны, они могут долететь до европейских городов. Время предупреждения об их запуске сводится практически к нулю, а значит, они снижают порог применения ядерного оружия в военном конфликте. Поэтому мы обеспокоены, мы призываем Россию вернуться к выполнению договора. Мы не хотим новой "холодной войны", мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны быть готовыми к будущему, в котором Россия будет продолжать нарушать условия договора, а поэтому его невозможно сохранить. Мы должны быть готовыми к тому, что Договора РСМД не будет, будет больше российских ракет. Это очень серьезная проблема, что Россия нарушает этот договор.

– Как НАТО ответит на это? Вы планируете расширить присутствие в Черном море?

– Наше основное послание состоит в том, что мы пытаемся сохранить договор и призываем Россию его выполнять. У России сохраняется еще возможность сделать так в течение 6 месяцев, потому что процесс выхода из договора, который сейчас начался, займет 6 месяцев. Если они не вернутся к выполнению договора, то нам придется действовать. Мы начали планирование на случай отсутствия Договора РСМД и наличия российских ракет.

У нас нет никаких намерений размещать в Европе новые ракеты наземного базирования

Пока слишком рано говорить о том, во что это выльется. Однако я уже могу сказать, что мы будем действовать сдержанно, мы будем обороняться, но у нас нет никаких намерений размещать в Европе новые ракеты наземного базирования. Так что повторяю, мы твердо верим в контроль над вооружениями, потому что нужно избежать новой гонки вооружений. Но до тех пор, пока Россия не начнет выполнять условия договора, его действие полностью подорвано, потому что он становится бумажкой. Договор следует уважать, и поэтому Россия должна вернуться к его выполнению, в прозрачной и поддающейся проверке форме.

– НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря?

– НАТО уже расширило присутствие и в районе Черного моря, и в Балтии. Мы это сделали, потому что увидели, что Россия значительно укрепила свои военные возможности, вкладывает большие деньги в развитие новых видов вооружения, включая ядерное оружие. И мы также видели, что Россия использовала военную силу против соседней страны, незаконно аннексировав Крым, а затем дестабилизировав восточную Украину. Но в то же время наше отношение к России основано на том, что мы называем подходом с двух сторон – сдерживание и оборона, но в то же время и диалог. Россия – наш сосед, она всегда будет рядом, и надо работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией и пытаться снизить напряжение. Мы все согласны с тем, что надо сохранять единство и жесткость, и это платформа для того, чтобы вести политический диалог о снижении напряжения.

– И как НАТО при этом будет продолжать поддерживать Украину в том, что касается Крыма?

Украина – суверенная страна. У них есть право просить о помощи и поддержке

– НАТО предоставило политическую и практическую поддержку Украине. Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины, и в то же время мы предоставляем Украине помощь в различных испытаниях, в командном управлении, в модернизации вооруженных сил, в кибернетической безопасности, в тыловом обеспечении, а также различные государства НАТО предоставляют помощь в боевой подготовке. Украина – суверенная страна. У них есть право просить о помощи и поддержке, они хотят, чтобы НАТО поддерживало их, и мы это делаем, потому что Россия оказывает на них сильное давление.

– Македония вот-вот вступит в НАТО. Это – конец процессу расширения в ближайшем будущем?

– Двери НАТО открыты. Что мы и наблюдали именно в этом регионе в последнее время - с вступлением Черногории несколько лет назад, а теперь и Северная Македония в процессе вступления. Мы подписали протокол о приеме в НАТО с Северной Македонией несколько недель назад. Теперь его должны ратифицировать все парламенты всех стран НАТО. Двери НАТО открыты. И наш посыл состоит в том, что европейские страны, которые отвечают стандартам НАТО, могут подавать заявку на вступление. А решение о принятии в НАТО принимают все 29 союзников, скоро их будет 30, и страна, которая хочет стать участницей союза. Больше в этом процессе ни у кого права голоса нет.

Из России иногда доносятся заявления, что это "провокация", что Черногория или Северная Македония вступают в НАТО. То же говорилось, когда Болгария вступала в союз, или Балтийские страны. Это очень опасный взгляд на подобные вещи, потому что он основан на том, что большие страны, как Россия, имеют право решать, что их маленькие соседи могут, а чего они не могут делать. Это идея сфер влияния. Мы не хотим такого мира. Мы хотим мир, где все государства, в том числе и маленькие соседи больших государств, обладают правом самостоятельно выбирать путь развития, включая вступление в такие союзы, как НАТО. Само представление о том, что мы можем диктовать или навязывать решения другим государствам, полностью противоречит тем ценностям, на которых построен наш союз. Я сам родом из маленькой страны, из Норвегии, которая граничит с Россией. Я очень рад, что в 1949 году, когда мы вступили в НАТО, никто в западном мире не говорил: "Нет, России – или СССР – это не понравится, так что мы не примем Норвегию в союз". Нет, нас приняли, потому что таково было решение Норвегии, ​– сказал в интервью Болгарской службе Радио Свобода Йенс Столтенберг.