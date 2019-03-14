Верховный суд утвердил приговор первому осуждённому по делу "Сети"

Верховный суд России оставил без изменений приговор антифа-активисту Игорю Шишкину – первому осуждённому по делу "Сети". В январе Московский окружной военный суд назначил ему три с половиной года колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе.
Адвокат Дмитрий Динзе, представляющий Шишкина в суде, просил смягчить приговор своему подзащитному. Он подчеркнул, что активист вышел из организации за полгода до начала уголовного преследования, сообщает "Медиазона".
Игорь Шишкин заключил сделку со следствием и дал показания на других обвиняемых. В своём последнем слове он заявил, что продолжает сотрудничать с сотрудниками ФСБ.
Согласно показаниям Шишкина, члены "Сети" проводили съезды в Москве и Петербурге, тренировались в лесах под Пензой и в Приозерском районе Ленобласти, проходили специальную физическую и диверсионную подготовку.
- Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых анархистов и антифа-активистов. В начале 2018 года в Санкт-Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, молодые люди создали некую подпольную организацию "Сеть" с целью свержения государственного строя. Для этого они планировали диверсии и теракты. Обвиняемые по этому делу неоднократно заявляли, что давали признательные показания под пытками.
- 20 декабря прошлого года члены Совета по правам человека на традиционной ежегодной встрече с Владимиром Путиным рассказали президенту о пытках,применённых сотрудниками ФСБ к обвиняемым по делу "Сети". К президенту также обратились родители обвиняемых. Они назвали его "своей последней надеждой на справедливое разбирательство". Путин пообещал тщательно разобраться в деле. Позже обращение родителей было передано "для ответа по существу" в ФСБ, так как "решение поставленного ими вопроса входит в компетенцию" именно этого ведомства. Сам Путин впоследствии заявил, что по материалам дела, которые он прочитал, у обвиняемых был найден арсенал оружия.
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