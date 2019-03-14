Верховный суд утвердил приговор первому осуждённому по делу "Сети"

Верховный суд России оставил без изменений приговор антифа-активисту Игорю Шишкину – первому осуждённому по делу "Сети". В январе Московский окружной военный суд назначил ему три с половиной года колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе.

Адвокат Дмитрий Динзе, представляющий Шишкина в суде, просил смягчить приговор своему подзащитному. Он подчеркнул, что активист вышел из организации за полгода до начала уголовного преследования, сообщает "Медиазона".

Игорь Шишкин заключил сделку со следствием и дал показания на других обвиняемых. В своём последнем слове он заявил, что продолжает сотрудничать с сотрудниками ФСБ.

Согласно показаниям Шишкина, члены "Сети" проводили съезды в Москве и Петербурге, тренировались в лесах под Пензой и в Приозерском районе Ленобласти, проходили специальную физическую и диверсионную подготовку.