Предъявлено обвинение возможному заказчику убийства словацкого журналиста-расследователя

Прокуратура Словакии обвинила предпринимателя Мариана Кочнера в том, что в феврале прошлого года он заказал убийство журналиста Яна Куциака, вызвавшее острый политический кризис в стране.

Как отмечает издание Denník N, о возможной причастности Кочнера к убийству Куциака с самого начала писали СМИ, поскольку было известно, что журналист вел расследования деятельности этого бизнесмена, располагавшего связями в политических кругах. Кочнер звонил Куциаку и угрожал ему. Власти, однако, утверждали, что нет оснований включать предпринимателя в число подозреваемых.

Только после того, как были арестованы исполнитель и непосредственная заказчица преступления, выяснилось, что за ними, по данным следствия, стоял Кочнер. Представители словацкой прокуратуры сообщили, что, по словам арестованных, бизнесмена "раздражали" журналисты-расследователи, и он замышлял убийство одного или двух из них, чтобы запугать остальных.

Кочнер с июня прошлого года находится под арестом по обвинению в ряде финансовых преступлений. Словацкие СМИ писали о том, что из тюрьмы он пытался повлиять на ход следствия по делу об убийстве Куциака, передавая послания своим высокопоставленным знакомым — по данным Denník N, включая бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

27-летний Ян Куциак, сотрудник издания Aktuality.sk, и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены 21 февраля 2018 года в своем доме в деревне Велька Мача недалеко от Братиславы. Убийство вызвало общественное возмущение, на улицы словацкой столицы вышли десятки тысяч людей. В результате возникшего кризиса премьер Фицо, министр внутренних дел и шеф полиции были вынуждены уйти в отставку.