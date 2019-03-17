Похвала праздности. Эфир в 21:05

Испокон века праздность считалась грехом – или привилегией высшего класса. Но по мере роста производительности труда, автоматизации и роботизации у человечества появляется все больше свободного времени. Досуг становится ценным ресурсом, способом приращения человеческого и культурного капитала. Идем ли мы от экономики досуга к цивилизации продуктивного безделья?

В эфире Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук МВШСЭН (Шанинка), и Валерий Анашвили, философ, главный редактор журнала «Логос». Эфир в 21:05.