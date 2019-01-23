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Археология

Сам себе начальник. Эфир в 21:05

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Фрилансеры как работники будущего?

В эпоху сетей и удаленной работы все больше людей уходят с постоянного места службы на свободный рынок и становятся самозанятыми, фрилансерами. Сколько их, в каких профессиях, сможет ли государство учесть и обложить их налогами? Станет ли фриланс работой будущего?

Гости программы - Денис Стребков, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, и Андрей Шевчук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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