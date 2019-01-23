Сам себе начальник. Эфир в 21:05

В эпоху сетей и удаленной работы все больше людей уходят с постоянного места службы на свободный рынок и становятся самозанятыми, фрилансерами. Сколько их, в каких профессиях, сможет ли государство учесть и обложить их налогами? Станет ли фриланс работой будущего?

Гости программы - Денис Стребков, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, и Андрей Шевчук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ. Эфир в 21:05.