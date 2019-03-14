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ФБК: Сергея Брилёва исключили из совета при Минобороны РФ

Сергей Брилёв

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Ведущего "Вестей", заместителя руководителя ВГТРК Сергея Брилёва исключили из общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом в четверг сообщили в основанном Алексеем Навальным Фонде борьбы с коррупцией, который ранее нашёл у Брилёва британское гражданство.

По заявлению ФБК, об исключении Брилёва говорится в ответе российского ведомства на запрос фонда.

В ноябре минувшего года Алексей Навальный опубликовал информацию о том, что Брилёв и его жена Ирина имеют гражданство Великобритании, а также являются обладателями квартиры в Лондоне стоимостью 700 тысяч фунтов. Сначала жена ведущего заявила, что это неправда, однако через несколько дней Брилёв подтвердил, что у него есть британский паспорт и заявил, что не нарушает закон.

Тогда же стало известно, что Брилёв незаконно вошёл в общественные советы при Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны. Ещё в 2011 году президент России своим указом запретил лицам с иностранным гражданством быть членами таких советов (в общественном совете нельзя заседать по тем же основаниям, что в Общественной палате, а в ней – при наличии второго гражданства).

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