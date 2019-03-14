В Польше выявили 600 случаев домогательств со стороны священников

Католическая церковь Польши опубликовала доклад о насилии по отношению к несовершеннолетним среди своих священников. Об этом сообщают местные СМИ. По данным церкви, за последние 30 лет в Польше выявлено более 600 случаев насилия. Более половины из них касались детей моложе пятнадцати лет. В причастности к насилию подозреваются около 400 священнослужителей.

В доклад также включены неподтвержденные случаи насилия.

В декабре польская организация "Не опасайтесь" опубликовала собственный доклад о педофилии в церкви. Он был составлен на основании сообщений в СМИ. Активисты тогда насчитали 384 случаев домогательств, но при этом заявили, что в реальности таких случаев, скорее всего, намного больше.

В конце февраля в Ватикане прошла конференция, посвященная проблеме сексуального насилия в отношении детей. Глава Римско-католической церкви Франциск призвал духовные лица более серьезно отнестись к этой проблеме. По окончании конференции суд в Австралии приговорил кардинала Джорджа Пелла к тюрьме за домогательства. 7 марта условный срок за сокрытие сексуального насилия получил французский кардинал Филипп Барбарен.