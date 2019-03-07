Французский кардинал получил условный срок за сокрытие педофилии

Французский суд приговорил архиепископа Лиона, кардинала Филиппа Барбарена, к шести месяцам условновного лишения свободы. Об этом сообщает газета Le Figaro. Причиной решения стало недонесение полиции о возможных случаях педофилии в лионской епархии, которой руководил кардинал.

В решении суда говорится, что Барбарен полностью осознавал последствия своих действий. Судьи сочли, что его мотивировало желание сохранить доброе имя Католической церкви.

После оглашения приговора Барбарен заявил, что попросит папу Франциска снять его с должности архиепископа Лиона. На самом судебном заседании кардинал не присутствовал.

"Я полностью принимаю решение суда и хочу еще раз выразить сочуствие всем жертвам насилия", – заявил в ходе пресс-конференции Барбарен.

Факты, о которых говорится в приговоре, касаются деятельности отца Прена, священника лионской епархии, который в 1980-х и 1990-х годах предположительно совершил акты сексуального насилия по отношению к местным скаутам. Утверждается, что в 2014-2015 годах кардинал Барбарен был поставлен в известность об этих фактах. Однако, он не стал передавать эту информацию правоохранительным органам.

Барбарен уже подавал в отставку в 2016 году, после того, как его впервые обвинили в том, что он скрывал случаи педофилии. Тогда папа римский отказал ему в этой просьбе.

В конце февраля в Ватикане прошла конференция, организованная папой Франциском. Её темой стали случаи сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним в Католической церкви. Выступая на встрече, Франциск заявил, что явление педофилии должно быть "стёрто с лица земли" и пообещал, что церковь удвоит усилия, направленные на искоренение домогательств в своих рядах.

27 февраля, два дня после завершения конференции в Ватикане, суд в Австралии огласил приговор против кардинала Джорджа Пелла, которого называют "третьим лицом" Католической церкви. Его признали виновным в домогательствах по отношению к несовершеннолетним. Свою вину кардинал Пелл отрицает.