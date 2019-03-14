Орбан извинился перед лидерами Европейской народной партии

Премьер-министр Виктор Орбан отправил письма с извинениями 13 лидерам европейских правоцентристских партий, сообщает агентство Reuters. Критики Орбана требовали исключить его партию "Фидес" из Европейской народной партии за оскорбление главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Случай касался предвыборных материалов партии перед выборами в Европарламент.

В своем письме главе одной из партий, Орбан признает разницы в мнениях по поводу принятия в Евросоюз мигрантов и "сохранения христианской культуры". При этом он призвал преодолеть эти разницы и извинился за то, что назвал своих критиков "полезными идиотами".

20 марта в Европейской народной партии пройдет голосование об исключении из неё партии "Фидес".

На улицах венгерских городов в середине февраля появились плакаты с надписью "Ваше право – знать, что Брюссель собирается сделать", изображающие председателя Еврокомиссии вместе с финансистом Джорджем Соросом. Орбан неоднократно обвинял Сороса в попытках повлиять на европейских лидеров, чтобы добиться открытия границ для мусульманских беженцев.