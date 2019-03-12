Партнер, проблема, вызов. Рикард Йозвяк – о русской стратегии Евросоюза

Для того чтобы понять, сколь непросты отношения России с Европейским союзом, достаточно изучить дипломатические споры вокруг Глобальной стратегии Евросоюза. Этот документ, который определяет принципы отношений стран – членов ЕС с другими государствами, был принят в 2016 году, и самый спорный его аспект касался России. Аннексия Крыма и поддержка Москвой сепаратистов в Донбассе привели к тому, что между странами – членами ЕС возникли явные противоречия из-за отношений с Россией. Долгое время Москва считалась "стратегическим партнером", именно такую формулировку использовали Венгрия, Италия, Кипр и Греция. Для стран, расположенных на берегах Балтийского моря, такая позиция оказалась совершенно неприемлемой. Они воспринимают Россию скорее как "стратегическую проблему", именно этот термин использовал несколько месяцев назад председатель Европейского совета Дональд Туск. В конце концов устоявшейся формулировкой в Евросоюзе признали "стратегический вызов". Этот термин отстаивали Франция, Германия и Великобритания.

Различный подход к вопросу о развитии отношений с Москвой не только разделил страны – члены ЕС на три лагеря, но и предоставил Кремлю значительное преимущество: разобщенность в Брюсселе всегда играет Москве на руку. Формирование международной повестки ЕС в значительной степени зависит от позиции трех стран – Франции, Германии и Великобритании, поэтому выстраивание отношений с Москвой тоже связано в первую очередь с происходящим в Париже. Берлине и Лондоне. Из этих стран, задающих европейскую повестку дня, наиболее напряженные отношения с Россией складываются у Великобритании. Это связано, во-первых, с прошлогодним отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, во-вторых, с убийством бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. При этом Лондон все еще остается важным городом и финансовой площадкой для российских олигархов, а британские бизнесмены сдерживают стремления властей ввести новые экономические санкции против Москвы. Обсуждение перспектив выхода Великобритании из ЕС также пошатнуло позиции Лондона. Нерешительность в отношении Москвы продемонстрировало и то, что санкции в отношении офицеров российских спецслужб, которые, как уверены в Великобритании, совершили отравление, были введены только спустя 10 месяцев после преступления.

Игра стран – членов ЕС, в которой каждый отстаивает свои позиции по поводу отношений с Москвой, так и будет продолжаться в течение долгих лет

Франция и Германия настроены более прагматично. Обе страны входят в состав "Нормандской четверки" (дипломатической группы, которая занимается урегулированием ситуации на востоке Украины и следит за исполнением Минских соглашений), но каждые шесть месяцев политикам в Париже и Берлине приходится решать вопрос о продлении санкций против России. Это одна из наиболее крупных международных проблем в повестке ЕС, поэтому Франция и Германия гордятся тем, что смогли убедить несколько стран – "партнеров России" ввести санкции почти на пять лет. Однако на этом жёсткость по отношению к Москве заканчивается.

Подозрения президента Франции Эммануила Макрона в том, что российские власти могут быть причастны к протестам "жёлтых жилетов", соседствует с его желанием сделать Францию лидером по объему иностранных инвестиций в российскую экономику. Личное неприятие канцлера Германии Ангелы Меркель российского президента не мешает Берлину участвовать в строительстве газопровода" Северный поток – 2", несмотря на недовольство со стороны других стран – членов ЕС. Дипломаты всё еще задаются вопросом о том, какую именно роль сыграла Германия в том, чтобы защитить газопровод от Еврокомиссии.

В итоге страны, входящие в группу "стратегические вызовы", а также в группы "стратегические партнеры" и "стратегические проблемы", продолжают соревноваться между собой, только уже не на политической арене. В группу стран, считающих Россию "стратегической проблемой" для мировой политики, входят Дания, Польша и Швеция. Они выступают за расширение санкций против России и предлагают ЕС больше помогать таким странам, как Грузия и Украина. Однако чаще всего такие призывы наталкиваются на сопротивление со стороны "стратегических партнеров".

Игра стран – членов ЕС, в которой каждый отстаивает свои позиции по поводу отношений с Москвой, так и будет продолжаться в течение долгих лет.

Рикард Йозвяк – корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе

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