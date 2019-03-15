В Комсомольске-на-Амуре отменили молодежный фестиваль

В Комсомольске-на-Амуре 15 марта отменили активистский фестиваль "Цвет шафрана". Организатора – Юлию Цветову обвиняют в пропаганде ЛГБТ и "разврате, привезенном из Европы". Об этом "Сибирь.Реалии" сообщила сама Цветкова.



По её словам, администрация города надавила на владельца помещения, в котором должен был пройти фестиваль. Городские власти свою причастность к отмене фестиваля отрицают.



В начале недели к несовершеннолетним актерам театра приходила полиция – они опрашивали детей о спектаклях, о фестивале и пропаганде ЛГБТ. 14 марта была допрошена и организатор фестиваля – Юлия Цветкова. Допрос длился три часа в отделе по борьбе с экстремизмом. Цветкову расспрашивали о феминизме и ЛГБТ, показывали скриншоты постов на её странице. По словам активистки, часть из них была подложной. Цветкова считает, что на запрет повлияло в том числе, то что она жила в Европе.

В феврале мэрия города запретила фестиваль "Цвет шафрана" после того, как чиновники узнали об антивоенных открытках и спектакле против гендерных стереотипов “Розовые и голубые” в программе мероприятия. После этого организаторы фестиваля нашли частное помещение для фестиваля, не связанное с администрацией города.



Фестиваль активистского искусства "Цвет шафрана" планировали провести на этих выходных – 16-17 марта. Его участники должны были показать четыре танцевально-театральные постановки: против оружия и насилия, против буллинга, танцевальная постановка по мотивам балета "Весна священная" и спектакль о гендерных стереотипах "Розовые и голубые".



