В Курске журналиста приговорили к 160 часам обязательных работ

Суд в Курске назначил 160 часов обязательных работ бывшему издателю "МК Черноземье" и "Курская неделя" Денису Шайкину по делу о клевете в отношении местного депутата Николая Полторацкого. Об этом сообщает "МБХ медиа".

В 2017 году Шайкин опубликовал статью под названием "Что связывает "европейца" Николая Полторацкого с "Mein Kampf?". В ней журналист обвинил депутата в реабилитации фашизма. Это связано с принадлежащей Полторацкому газетой "Курские известия". По мнению Шайкина, издание носит название газеты, которую выпускала оккупационная администрация города во время Второй Мировой войны.

Журналист утверждает, что на название газеты, принадлежащей депутату, уже неоднократно обращали внимание ветераны и политические партии. Сам Полторацкий отрицает, что как-либо связан с "Курскими известиями". Шайкин заявил о том, что обжалует решение суда и подаст на депутата заявление о лжесвидетельстве.