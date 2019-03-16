В Новой Зеландии обещают ужесточить правила оборота оружия

Власти Новой Зеландии обещают ужесточить правила оборота огнестрельного оружия на территории страны после массового убийства в двух мечетях города Крайстчёрч. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.
Одним из вопросов, которые предстоит решить властям, станет возможный запрет на модификации разрешённого к распространению оружия, приближающие его по характеристикам к штурмовым винтовкам военного образца. В правоохранительных органах считают, что при нападении использовалось оружие, подвергнувшееся такой модификации.
По мнению полиции, Брентон Таррант, который является главным подозреваем в нападении, приобрёл оружие по лицензии, не требующей его регистрации. В прокуратуре Новой Зеландии, в свою очередь, заявили, что власти намерены запретить полуавтоматические винтовки.
- Нападение в Крайстчёрч произошло днём 15 марта после дневной молитвы. Вооружённый мужчина открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую. Погибли по меньшей мере 49 человек, десятки пострадавших остаются в больницах.
- Арестован один человек – 28-летний Брентон Таррант. Сообщалось, что он придерживается ультраправых взглядов и вдохновлялся терактами в Европе. Во время нападения Таррант вёл прямую видеотрансляцию в Фейсбуке. Ещё три человека задержаны по подозрению в причастности к нападению.
- Власти страны считают нападение в Крайстчёрч терактом. Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала нападение беспрецедентным актом насилия. Лидеры многих стран мира выразили соболезнования и возмущение в связи со случившимся.
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