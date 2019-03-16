В Новой Зеландии обещают ужесточить правила оборота оружия

Власти Новой Зеландии обещают ужесточить правила оборота огнестрельного оружия на территории страны после массового убийства в двух мечетях города Крайстчёрч. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Одним из вопросов, которые предстоит решить властям, станет возможный запрет на модификации разрешённого к распространению оружия, приближающие его по характеристикам к штурмовым винтовкам военного образца. В правоохранительных органах считают, что при нападении использовалось оружие, подвергнувшееся такой модификации.

По мнению полиции, Брентон Таррант, который является главным подозреваем в нападении, приобрёл оружие по лицензии, не требующей его регистрации. В прокуратуре Новой Зеландии, в свою очередь, заявили, что власти намерены запретить полуавтоматические винтовки.