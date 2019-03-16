Правительство Австралии отозвало визу британского ультраправого журналиста Майло Яннопулосу через неделю, после того как она была одобрена персонально министром по иммиграции. Министр по иммиграции Дэвид Коулман заявил в субботу, что комментарии Яннопулоса про ислам были "ужасными и разжигающими ненависть и разделение". Об этом сообщает The Guardian. Решение было принято на фоне нападения на мечети в Новой Зеландии, которые предположительно совершил гражданин Австралии.

Это произошло через неделю после того, как Колуман лично одобрил Яннопулосу визу несмотря на рекомендации министерства иностранных дел страны не делать этого. Ранее в субботу спикер Лейбористской партии Австралии по вопросам мультикультурализма Тони Бёрк призвал Коулмана не пускать Яннопулоса в страну.

"Если кто-то хочет приехать в Австралию, и мы знаем, что этот человек поддерживал ценности, ведущие к терроризму, мы не должны давать ему визу", — заявил Бёрк.

Яннопулос известен своими антиисламистскими высказываниями, резкими анти-иммиграционными взглядами и неоднократно обвинялся в расизме. 34-летний журналист — бывший главный редактор ультраправого американского онлайн-журнала Breitbart News. Он стал редактором издания с одобрения бывшего главы совета директоров издания Стива Бэннона. В 2016 году Breitbart News стало одним из основных сми, поддерживающих президентскую кампанию Дональда Трампа. Бэннон тогда возглавил предвыборный штаб Трампа, а позднее стал старшим советником избранного президента.

После отзыва визы Яннопулос заявил, что открыто осудил насилие в Новой Зеландии.