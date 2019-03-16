В Минске милиция сорвала лекцию авторов альманаха Moloko plus и задержала двух её организаторов. Павла Никулина и Яна Потарского увезли Советский РУВД, связь с ними пропала, сообщается группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Перед этим сотрудники милиции дежурили у дверей пресс-клуба, где должна была состояться лекция редакции Moloko plus, посвящённая организации различных проектов.

В России полиция также неоднократно срывала мероприятия Moloko plus, включая презентации альманаха, а тиражи издания изымали. Так было в Орле, Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре, где на журналистов издания ещё и напали неизвестные.