Суд оштрафовал главного редактора альманаха Moloko plus

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на тысячу рублей главного редактор альманаха Moloko plus Павла Никулина. Журналиста обвинили в неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает "Медиазона".
Заседание суда прошло без Никулина и его адвоката. Юрист считает, что такое решение незаконно. Ранее суд направил на новое рассмотрение административное дело Никулина и отменил вынесенное ещё в сентябре решение о его двухдневном аресте.
16 сентября на презентацию альманаха Moloko plus в Нижнем Новгороде пришли полицейские и стали утверждать, что к ним поступило заявление о распространении экстремистской литературы.
Сотрудники МВД задержали журналистов Павла Никулина, Софико Арифджанову, Михаила Шубина и нескольких посетителей, а из библиотеки бара "Подсобка" изъяли книги.
Сотрудники правоохранительных органов ранее уже вмешивались в презентацию номеров Moloko plus в Петербурге и Краснодаре, где на журналистов издания ещё и напали неизвестные.
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