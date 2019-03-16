"Жёлтые жилеты" пообещали властям "запоминающиеся акции"

В Париже во время очередной акции "жёлтых жилетов" 11 человек пострадали при поджоге банка. Со второго этажа загоревшегося здания удалось эвакуировать женщину с ребенком, сообщает Francetvinfo. Как заявил министр внутренних дел Франции, Кристоф Кастанер здание банка на авеню Рузвельта подожгли намеренно. В результате пожара пострадали 11 человек. Кастанер в своем твиттере назвал устроивших поджог банка «убийцами».

В центре Парижа, в районе Елисейских полей, ситуация всю субботу оставалась крайне напряженной. В префектуре полиции сообщили о 94 задержанных. Около 30 из них взяты под стражу.

«Желтые жилеты» разбили витрины известной парижской брассери Le Fouquet’s и разгромили витрину магазина украшений Swarowsky. Радикально настроенные участники акции бросали булыжники в полицейских и подожгли газетный киоск. Против них были применены слезоточивый газ и водяные пушки.

Мэр Парижа Анн Идальго осудила действия радикалов и призвала всех к спокойствию. По ее словам, в связи с происходящим в городе заработал кризисный центр.

Это восемнадцатая по счету «акция желтых жилетов». В то время, как число протестующих с каждым «субботником» постоянно снижается, «желтые жилеты» заявили об этой акции как об ультиматуме президенту Эммануэлю Макрону и пообещали, что акция 16 марта станет одной из самых «запоминающихся».