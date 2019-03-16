В Новгородской области медики объявили итальянскую забастовку

Участники митинга против оптимизации здравоохранения в Новгородской области объявили о начале итальянской забастовки.

16 марта в городе Окуловка Новгородской области прошло два подряд митинга против оптимизации здравоохранения. На первый, организованный КПРФ, пришло около ста человек. Сразу после него начался митинг, организованный партией «Яблоко», в котором участвовал профсоюз «Альянс врачей». На митинг собрались более 500 человек, среди которых и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Ранее, 11 марта, председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева объявила о забастовке медработников Новгородской области, которая начнётся, если не будут выполнены требования профсоюза. Одно из главных требований — установление уровня зарплаты в соответствии с «майскими указами» президента России Владимира Путина. В ответ подконтрольные правительству Новгородской области СМИ начали кампанию по дискредитации «Альянса врачей».

О начале итальянской забастовке с трибуны сообщила Анастасия Васильева. В разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» она отметила, что в «Альянс врачей» в Новгородской области вступило около 300 человек.

- Итальянская забастовка — это работа строго по должностной инструкции. Это значит, что уборщица не будет выполнять роль санитарки, не должно быть переработок и выполнения работ сверх положенного должностной инструкцией, - сказала она.

С трибуны много раз звучали призывы к губернатору Новгородской области Андрею Никитину уйти в отставку. Публика встречала их аплодисментами. Авторитетный среди жителей Окуловки врач, заведующий хирургическим отделением Окуловской центральной районной больницы Юрий Коровин зачитал список фамилий молодых специалистов, которые уволились из-за низкой зарплаты и переехали в другой регион. В резолюции митинга участники выразили недоверие губернатору и его команде.

В Новгородской области в конце 2018 года объявлена так называемая оптимизация здравоохранения. Несколько районных больниц присоединены к соседним, ликвидирован круглосуточный стационар. Амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в отдалённых деревнях и сёлах заменят мобильными комплексами, которые будут приезжать на обследование населения раз в несколько месяцев. В Окуловской ЦРБ сократили план по госпитализации с 2050 до 1285. Медики беспокоятся, что вслед за этим будут сокращены врачебные ставки.

https://www.svoboda.org/a/29732959.html