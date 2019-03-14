Власти Венесуэлы заявили о прекращении блэкаута

Власти Венесуэлы заявили о прекращении так называемого блэкаута. Министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что с 14 марта по всей стране будет возобновлена трудовая деятельность. Но занятия в школах отложили еще на один день. Родригес при этом попросил население Венесуэлы экономить электричество. Он признал, что в некоторых регионах все еще остаются проблемы с подачей энергии.

Два дня назад о прекращении блэкаута завил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал это "победой" в "войне за электричество" с США. Но проблемы с отключением света продолжились. Парламент Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо 12 марта ввел в стране режим чрезвычайного положения. Из-за блэкаута в больницах Венесуэлы погибли около 20 человек, в стране не работала связь, метро, а многие люди не могли купить воду и еду.

Масштабное отключение электричества в Венесуэле произошло на фоне продолжающегося политического кризиса. Мадуро обвиняет в блэкауте США – американские хакеры якобы устроили кибератаку на систему электроснабжения. Однако лидер оппозиции Гуайдо утверждает, что причиной отключений стала коррупции. Он требует от Мадуро уйти в отставку.