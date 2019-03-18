В Петербурге задержали участников пикета в поддержку Титиева

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активистов движения "Солидарность" и движения "Бессрочный протест", проводивших на Невском проспекте пикеты с требованием освободить чеченского правозащитника Оюба Титиева. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

После пикета в поддержку правозащитника, активисты готовились провести акцию в поддержку крымских татар. Они собирались напомнить о пятилетней годовщине похищения и убийства Решата Аметова, а также о судьбе, находящегося в тюрьме крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, который сейчас в очень тяжелом состоянии.

Полицейские отобрали плакаты в поддержку Аметова и Бекирова, а участников пикета задержали якобы по жалобе неизвестных граждан. Асана Мумджи, Елену Григорьеву, Романа Самойлова, Ольгу Смирнову, Марину Кен, Илью Ткаченко, Евгения Мусина и Дмитрия Негодина доставили в отдел полиции №78.

Асана Мумджи задержали за то, что он поставил на улице урну и предлагал прохожим голосованием решить, кому принадлежит Крым. Активисту вменяют самовольное занятие земельного участка.

В понедельник Шалинский городской суд Чечни приговорил главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в хранении наркотиков.

Эдема Бекирова задержали 12 декабря прошлого года на границе Крыма и Херсонской области Украины. Бекирову вменяется незаконное хранение и передача оружия. Максимальное наказание за эти преступления – до 5 лет лишения свободы.

Бекиров является инвалидом первой группы и болеет сахарным диабетом. По сообщению его адвокатов, в СИЗО отсутствует постоянная медицинская помощь, в которой он нуждается. Сокамерник Бекирова заявил, что крымско-татарский активист "умирает на его глазах".

Адвокаты и семья Бекирова называют обвинения абсурдными, они связывают уголовное преследование с общественной деятельностью активиста.