Суд продлил арест крымско-татарскому активисту Бекирову

Суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову на два месяца до 12 апреля. Об этом Радио Свобода сообщил журналист Антон Наумлюк.

Защита ходатайствовала о переводе Бекирова под домашний арест, однако суд в этом отказал. На заседании активист сообщил об унизительных условиях содержания в следственном изоляторе. По словам Бекирова, его не водят на прогулки и в баню, из-за чего ему приходится мыться в раковине.

Бекирова задержали 12 декабря прошлого года на границе Крыма и Херсонской области Украины пограничники. Бекирову вменяется незаконное хранение и передача оружия. Максимальное наказание за эти преступления – до 5 лет лишения свободы.

Бекиров является инвалидом первой группы и болеет сахарным диабетом. По сообщению его адвокатов, в СИЗО отсутствует постоянная медицинская помощь, в которой он нуждается. Сокамерник Бекирова заявил, что крымско-татарский активист "умирает на его глазах".

Адвокаты и семья Бекирова называют обвинения абсурдными, они связывают уголовное преследование с общественной деятельностью активиста.