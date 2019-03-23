Коррупция и выборы. Эфир в 17:05

О влиянии коррупционных расследований на украинские выборы Виталий Портников беседует с Ярославом Юрчишиным, главой правления Transparency International Украина и адвокатом Татьяной Козаченко. Эфир в 17:05.
Как коррупционные скандалы влияют на украинские выборы?
О влиянии коррупционных расследований на украинские выборы Виталий Портников беседует с Ярославом Юрчишиным, главой правления Transparency International Украина и адвокатом Татьяной Козаченко. Эфир в 17:05.
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