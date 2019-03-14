Выборы президента Украины: имя его неизвестно

Предсказать победителя на выборах президента Украины невозможно. Подано 80 заявок на участие в выборах, зарегистрировано более 40 кандидатов. Когда в России будет такое?
Ход кампании обсуждают: в Москве - руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко,собкорр агенства Униан в Москве Роман Цымбалюк, в Киеве - журналист Юрий Бутусов, кандидат на пост президента Украины Ольга Богомолец.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир 14 марта в 19:05
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