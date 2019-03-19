Суд признал блокировку клипа рэпера Хаски "Иуда" законной

Таганский районный суд Москвы отклонил иск рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, к Роскомнадзору и МВД о незаконной блокировке его клипа "Иуда" на YouTube. Об этом сообщает агентство "Москва".

На заседании суда юрист МВД заявил, что "в клипе осуществляется способ так называемой «закладки» наркотических веществ". Однако представитель ведомства не смог назвать вещество, о котором он говорит. По его мнению, в видеоролике описано, как уйти от ответственности за распространение наркотиков.

Адвокат рэпера Сергей Бадамшин считает решение суда о блокировке клипа необоснованным, а действия МВД и Роскомнадзора — "неуклюжими". В ролике нет информации о том, как изготавливать, распространять или употреблять наркотические вещества, заявил Бадамшин.

О блокировке клипа Хаски "Иуда" по решению МВД стало известно в ноябре 2018 года. Просмотр видео с российских IP-адресов в видеосервисе YouTube невозможен. Также в России заблокированы клипы исполнителя "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17".

Осенью прошлого года правоохранительные органы нередко срывали концерты рэпера в разных регионах России. В Краснодаре он был задержан после того, как исполнил песню на улице, и отправлен под административный арест, однако спустя несколько дней это решение было пересмотрено. В поддержку Хаски в Москве прошёл концерт известных рэп-исполнителей "Я буду петь свою музыку".