Чешская контрразведка раскрыла группу хакеров, работавших на РФ

Чешская контрразведка раскрыла группу российских хакеров из Праги, которые предположительно осуществляли кибератаки в Чехии и других странах Европейского союза. Эту информацию обнародовало чешское издание "Респект", которое провело расследование на основании информации, ставшей известной в конце прошлого года. Тогда на сайте чешской службы безопасности BIS появилось упоминание об этой операции.

Журналистам удалось выяснить, что в группу хакеров входили как граждане России, так и граждане Чехии – россияне, получившие ранее чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Под прикрытием этой деятельности они занимались кибератаками: в компьютерах, найденных в офисах этих компаний были обнаружены соответствующие программы. По данным издания "Респект", технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам.

Автор расследования Ондржей Кундра рассказал Радио Свобода, что группа российских хакеров действовала в Чехии более двух лет и большую часть этого времени за ее работой следили сотрудники чешской службы безопасности:

– Сколько людей привлекались к деятельности этой группы мы, к сожалению, не знаем, однако однозначно можно сказать, что это был не один человек, а несколько. Но что интересно: эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, известная как ГРУ). В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, однако они скорее всего были частью более обширной структуры, которая действовала и возможно продолжает действовать в Европе, а, возможно, и в других частях мира. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы соответствующая техника располагалась в разных странах, чтобы хакерские атаки было впоследствии сложнее предотвратить.

Автору расследования не удалось выяснить, к каким именно кибератакам имели отношения обнаруженные в Чехии хакеры. В Чехии, тем не менее, два года назад произошла кибератака на электронную почту сотрудников министерства иностранных дел. "Хакерам удалось получить доступ к электронной почте всех чешских дипломатов, даже министра иностранных дел. Служба безопасности Чехии тогда заявила, что подозревает именно Российскую Федерацию в этой кибератаке, и эта информация была обнародована в ежегодном отчете контрразведки. Мне удалось выяснить, что помимо России, в этой кибератаке принимал участие также Китай", – говорит журналист Ондржей Кундра.

В последнем ежегодном отчете Информационной службы безопасности Чехии говорится, что в 2017 году кибератакам подверглись не только электронная почта сотрудников МИД, но и других государственных структур.