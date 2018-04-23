Паспорт "за заслуги". Как российский олигарх получил гражданство Чехии

В этом году россиянин Кирилл Кулаковский оказался в числе всего шести иностранцев, получивших гражданство "за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой". Два года назад по той же упрощенной схеме чешский паспорт получил его отец – Александр Кулаковский, чье имя есть в списке 500 самых богатых россиян. Формально отец и сын Кулаковские получили чешские паспорта за научный вклад. Однако, изучив род их занятий на территории Чехии, местные СМИ засомневались в обоснованности предоставления обоим гражданства в обход стандартной процедуры. Радио Свобода также решило разобраться в этом деле.

В 2015 году российский миллиардер Александр Кулаковский получил чешское гражданство по ходатайству Центра по изучению энергетического использования литосферы. Эту организацию в 2007 году основала мэрия города Либерец, чтобы исследовать возможности использования геотермальной энергии. Город надеялся на помощь Центра при строительстве геотермальной электростанции. Для этих целей исследовательской организации был выделен роскошный особняк в Либерце, который, согласно подписанному договору, она должна была отремонтировать в счет аренды на 15 лет. Предполагалось, что инвестиция в ремонт здания составит 24 миллиона чешских крон (приблизительно 1 миллион 170 тысяч долларов). В уставном документе организации говорится, что она, помимо основной деятельности – геологоразведки – может заниматься и другой предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли. До назначения директора от имени Центра выступал Мартин Клоз, который в 2014 году стал советником тогдашнего премьер-министра Чехии Богуслава Соботки.

Уже в 2008 году Центр по изучению энергетического использования литосферы – по крайней мере, на бумаге – развил активную деятельность. Как сообщала тогда городская газета "Семилские новости", при поиске возможностей использования альтернативных источников энергии в Либерецком регионе перспективным было признано использование геотермальной энергии. Город разрешил Центру сделать несколько скважин глубиной 2,5 километра для оценки потенциала энергии, содержащейся в недрах Земли. Как говорится в статье, в этом проекте участвовало восемь городов Чехии.

Результатов этой деятельности общественность так и не дождалась, а недавно город Либерец объявил о начале процесса ликвидации Центра из-за того, что эта организация не занимается никакой деятельностью и не выполняет возложенные на нее административные обязанности – не был назначен полагающийся в таких случаях надзорный совет. При этом за почти десятилетнюю деятельность Центр два раза хлопотал о предоставлении гражданства за заслуги: два года назад – миллиардеру Александру Кулаковскому, а в этом году – его сыну Кириллу. Они оба получили чешские паспорта.

В интервью Чешскому радио Зденек Рыбарж, директор Центра по изучению энергетического использования литосферы, объяснил причины: "Александр занимался вопросами, касающимися геологии. Мы готовились к использованию потенциала сухих горных пород, а он имеет опыт в этой области. Он рекомендовал нам своего сына, который занимается фандрайзингом. Ему действительно удалось найти средства, которые очень помогли нашей организации. В процессе работы он начал у нас заниматься телематикой". По словам Рыбаржа, Кириллу Кулаковскому удалось привлечь инвестиции в размере 10 миллионов крон (почти 500 тысяч долларов): "Для нас это 95 процентов средств, потому что мы не получаем финансирование от государства, только благодаря пожертвованиям у нас есть деньги на хозяйственную деятельность".

На что были потрачены эти средства, из открытых источников неизвестно. На сайте Центра нет данных о планирующихся или завершенных проектах. Телематике посвящен отдельный раздел, в котором есть лишь общая информация об этой области телекоммуникаций. На сайте также опубликована общая информация о технологической концепции "Умный город", но ее можно найти на любом сайте, посвященном этой теме. "Его научные работы в области Smart city и транспортной телематики помогают просвещению представителей органов государственного и самоуправления… а его трудовая деятельность ведет к непосредственному использованию новых технологий еще и в коммерческом секторе", – цитировала пресс-секретарь министерства внутренних дел Чехии Хана Мала из документов, поданных в рамках ходатайства о предоставлении Кириллу Кулаковскому чешского гражданства за заслуги перед государством.

Гражданство за выдающиеся заслуги обычно предоставляется один раз в год не более чем десяти иностранцам, чьи кандидатуры рекомендует к рассмотрению министерству внутренних дел Чехии какая-либо видная организация. Обычно по упрощенной процедуре гражданство получают спортсмены, выдающиеся ученые или люди, имеющие отношение к политике. В списках последних лет – советник министра культуры словацкого происхождения Патрик Кошицкий, ямайский баскетболист Кори Мюрхед, российский молекулярный генетик Игорь Греков.

До недавнего времени к спискам получающих гражданство за заслуги общественность не имела доступа: чиновники ссылались на охрану личных данных и не публиковали их. Однако чешский журналист, а ныне адвокат Томаш Немечек выиграл судебный процесс против министерства внутренних дел. Он решил обратиться в суд, потому что, когда работал журналистом, узнал, что некоторые чешские паспорта выдаются по протекции. Теперь списки иностранцев, которым предоставили гражданство за заслуги, можно получить, направив запрос и заплатив немалую сумму – 65 тысяч чешских крон (более 3 тысяч долларов). Сколько россиян получили гражданство посредством этой до недавнего времени тайной процедуры, неизвестно, а вот в списках за последние три года удалось обнаружить имена отца и сына Кулаковских:

– В прошлом, когда за заслуги перед Чешской Республикой давали гражданство ученым, спортсменам, журналистам и т. д., всегда можно было из доступных источников узнать, что это за человек, и понять, за какие заслуги он получил чешский паспорт. В случае с семьей Кулаковских мне показалось странным, что этих людей никто в научной среде не знал. А в открытых источниках не так много информации о том, чем конкретно они занимаются. Если речь идет о заслугах перед государством, человек ожидает, что сможет с легкостью понять, что это за заслуги, найти информацию о них, даже прочитав имя, судить о сути заслуг перед страной. Кулаковские – совершенно неизвестные люди в Чешской Республике, заручившиеся поддержкой малоизвестного исследовательского центра, который не является структурой Академии наук Чехии или какого-либо из высших учебных заведений.

Томаш Немечек обнаружил и профиль Кулаковского-младшего в соцсети LinkedIn. Там сын российского миллиардера значится как основатель компании TELEMATIC.life, у которой есть страницы в интернете на нескольких языках, в том числе на чешском. Пражский филиал компании предлагает системы для автоматической оплаты за парковку. Имени Кирилла Кулаковского в доступных данных нет, однако указано, что адрес одного из владельцев компании – Bulharská 742/9, Karlovy Vary. Этот же адрес значится и на страницах Центра по изучению энергетического использования литосферы. Можно предполагать, что к обеим этим организациям Кирилл Кулаковский имеет самое непосредственное отношение.

Но достаточным ли основанием является ведение предпринимательской деятельности для предоставления гражданства за научный вклад? Центр по изучению энергетического использования литосферы не имеет отношения к каким-либо научным организациям: пресс-секретарь Академии наук Чехии Ян Мартине назвал его "очень подозрительной организацией" и добавил, что никто из его коллег не знает ученых с фамилией Кулаковский. Адвокат Томаш Немечек, оценивая законность получения гражданства россиянами, ссылается на чешское законодательство:

– Инвестиции не являются законным основанием для получения гражданства Чехии в обход стандартной процедуры. В законе четко прописано, что за заслуги гражданство предоставляется, когда есть значительный вклад в культурной, научной, спортивной области, когда речь идет о выполнении международных обязательств или если в Чехии предоставлено убежище. В законе есть положение на случай "иных интересов государства", которое применялось при решении о гражданстве супруги посла Чехии в США Гинека Кмоничека – она татарка. И в данном случае, конечно, возникает вопрос: о каких интересах государства идет речь? В законе нет положения об "экономических заслугах", даже если мы имеем дело с крупной инвестицией.

– Является ли необходимым условием для предоставления гражданства за заслуги, чтобы кандидатов предлагали какие-то научные, спортивные, дипломатические или государственные организации или институты?

– Это написано непосредственно в законе о гражданстве. Это может быть министерство, канцелярия президента Чешской Республики или другой орган государственного управления, а также государственное высшее учебное заведение, любой институт Академии наук. Когда речь идет о деятелях культуры, кандидатов может предлагать профильное министерство, а в случае спортсменов – министерство образования, молодежи и физической культуры. Тем не менее в законе есть упоминание об исследовательских институтах. Но подававший ходатайство Центр по изучению энергетического использования литосферы при этом не является ни структурой Академии наук Чехии, ни известного общественно значимого образовательного центра.

Немало вопросов вызывает предоставление гражданства не только сыну российского миллиардера Кириллу, но и Кулаковскому-старшему. Его биография ни российского, ни чешского периода не свидетельствует о проведении научных исследований в какой-либо области, тем более геологической. Гражданство без сдачи необходимых экзаменов и выполнения других прописанных в законе условий – так же как и его сын – он получил за выдающиеся заслуги в научной области.

О том, что Александр Кулаковский живет в Чехии, стало известно в 2008 году, когда в одной из пражских русскоязычных газет было опубликовано сообщение, что один из самых богатых россиян занимается в Чехии разведением осетров и продает их в рестораны и гостиницы города Карловы Вары и его окрестностей. В то время в планах у Александра Кулаковского было превратить в гостиницу здание, находящееся неподалеку от рыбного хозяйства, и обустроить территорию для спортивной рыбалки. Но сегодня упомянутая в тексте компания, NAVLJA s.r.o., оформлена на другого владельца. Из открытой информации известно, что эта фирма непосредственно принадлежала семье Кулаковских до середины 2016 года – в уставных документах было имя не только сына миллиардера, но и Тамары и Юлии Кулаковских, скорее всего, его супруги и дочери или сестры. Компания была переоформлена через полгода после предоставления Кулаковскому-старшему чешского гражданства. Тем не менее есть основания полагать, что она до сих пор контролируется семьей Кулаковских, так как Марек Махачек, ее нынешний владелец, имеет в том числе и долю в компании, с которой связан Кирилл Кулаковский, – Itaca Telematics s.r.o.

О научных изысканиях, которые помогли Кулаковскому-старшему получить чешский паспорт, не свидетельствует и российское прошлое и настоящее миллиардера. До середины 2015 года он был владельцем компании "Нафтасиб", крупного нефтетрейдера, который в 2004 году стремился принять участие в реструктуризации долгов ЮКОСа. "Нафтасибу" принадлежал коммерческий банк "Юникор". Александр Кулаковский был председателем совета директоров этого банка и занимал эту должность еще в 2010 году, параллельно развивая свою деятельность в Чехии. Именно в это время у банка начались проблемы, впоследствии приведшие к его закрытию: обязательства банка перед населением в то время в более чем два раза превышали его капитал. Обанкротившийся банк частично принадлежал государству: 4,8% находилось в собственности департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа. С этим регионом Александра Кулаковского связывала прошлая работа: в 90-х он был заместителем генерального директора "Ноябрьскнефтегаза". Его коллегой в ту пору был Александр Терентьев, ныне депутат Госдумы. В 2014 году у банка "Юникор" была отозвана лицензия. Среди прочих экономических причин были названы "схемы по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в 2013–2014 годах составил более 21 миллиарда рублей".

Из открытых источников известно, что Александр Кулаковский в России является собственником Боровской швейной фабрики и Межотраслевого юридического агентства "Юрпромконсалтинг". Его сын и другие родственники владеют в России рядом других компаний, в том числе торговым домом "Александр" в Москве.

В 2015 году, когда Александр Кулаковский получил гражданство за заслуги, журналисты Чешского телевидения пытались разыскать его и взять интервью – безуспешно. Министерство внутренних дел Чехии тогда отказалось комментировать, в чем конкретно состояли его выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой. В этом году о научной деятельности, давшей ему возможность получить чешский паспорт, не удалось поговорить и с Кулаковским-младшим: он не ответил на e-mail, посланный ему репортером Чешского радио. Радио Свобода с Кулаковским также связаться не удалось.

Некоторые страны Европейского союза предоставляют гражданство в обмен на инвестиции. Гражданство Кипра, например, недавно приобрел миллиардер Олег Дерипаска. А программой предоставления гражданства Мальты в обмен на инвестиции уже воспользовались многие богатые россияне. Но чешское гражданство получить не так просто. Эта процедура, если речь идет об оформлении документов на общих основаниях, занимает от года до двух лет, и для ее прохождения необходимо не только прожить в стране не менее пяти лет, имея разрешение на постоянное проживание (ПМЖ), но и сдать экзамены на знание чешского языка и чешских реалий. Более того, до недавнего времени в Чехии было запрещено двойное гражданство. Только с 1 января 2014 года желающие сохранить российский паспорт получили возможность подавать прошения о предоставлении чешского гражданства.