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Политика

"Это давление власти". За что уволили журналистку Марию Карпенко

Мария Карпенко

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В Петербурге уволили обозревателя газеты "Коммерсант" Марию Карпенко. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Фейсбуке во вторник. По мнению Карпенко, ее уволили из-за недовольства Кремля и Смольного тем, как она освещает избирательную кампанию временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в телеграм-канале "Ротонда".

Увольнение Карпенко произошло за четыре дня до вручения премии "Золотое перо", где она дважды вошла в число номинантов, в том числе в категории "Новые медиа" – за телеграм-канал "Ротонда".

По словам Марии Карпенко, глава издательского дома Владимир Желонкин объяснил увольнение тем, что её публикации в телеграм-канале "противоречат редакционной политике издания". Он назвал это "активизмом, несовместимым с журналистским статусом". О том, что у руководства издательского дома есть претензии к выражению ею собственного мнения в соцсетях, в момент увольнения Мария услышала впервые.

Мария Карпенко считает, что инициатива уволить её "не принадлежала редактору издательского дома: он столкнулся с давлением из Кремля". В интервью Радио Свобода журналистка сообщила, что ушла из "Коммерсанта" по соглашению сторон, и поэтому оспаривать свое увольнение не собирается:

Я веду телеграм-канал "Ротонда", что, по мнению главного релактора, не соответствует редакционной политике

– Мы с "Коммерсантом" прекратили трудовые отношения по соглашению сторон, поэтому ни о каких спорах речи нет. Руководство издательского дома сообщило мне, что "Коммерсант" больше не может продолжать со мной трудовые отношения, поскольку я пишу в телеграм-канале с названием "Ротонда". Это авторский телеграм-канал, который я веду вместе со своей коллегой из газеты "Фонтанка". Так вот это, по мнению главного редактора издательского дома "Коммерсант" Владимира Желонкина, не соответствует редакционной политике издательского дома.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов

– О чем вы пишете в телеграм-канале "Ротонда"?

В последнее время мы много писали про действия врио губернатора Петербурга Александра Беглова

– О петербургской политике без тех ограничений, которые на нас накладывает редакционная политика наших изданий. То есть в этом канале мы выражаем свое личное мнение, как если бы это была колонка в газете. В последнее время мы очень часто писали про действия врио губернатора Петербурга Александра Беглова, в частности, критиковали его за то, что медиа-политика Смольного стала после его прихода менее дружелюбной по отношению к журналистам из независимых изданий.

–​ И сразу после этого руководство ИД "Коммерсант" решило прекратить с вами трудовые отношения. А в вашем договоре написано, что вы не имеете права вести телеграм-канал?

Я склонна считать это давлением со стороны органов власти

– Сейчас в издательском доме нет никаких внутренних правил, которые регламентировали бы высказывания журналистов в соцсетях и вообще за пределами газеты. Поэтому для моего увольнения формально никаких причин не было. Именно поэтому мы его оформили как соглашение сторон. Разумеется, Владимир Желонкин говорил о решении расстаться со мной как о собственном решении. Но поскольку я считаю "Коммерсант" одним из самых независимых и влиятельных СМИ в России, думаю, что главный редактор по собственной инициативе не стал бы принимать подобное решение. Поэтому я лично склонна считать это давлением со стороны органов власти.

–​ Как вы вообще расцениваете это увольнение?

Они пытаются обезопасить большое СМИ, пожертвовав одним сотрудником

– Я считаю, что со стороны издательского дома это попытка обезопасить большое СМИ, которое делает очень много хорошего и пишет много качественных текстов, от давления со стороны властей. Они делают это, пожертвовав одним сотрудником. Я расцениваю это так и вполне могу понять позицию руководства "Коммерсанта". Ну, а со стороны властей, я думаю, это просто попытка зачистить медиа-пространство.

–​ Есть у вас какие-то предложения о дальнейшем работе? Чем собираетесь заниматься?

– Я бы пока об этом не хотела говорить, но я, разумеется, не оставлю журналистику и буду продолжать писать о петербургской политике, - рассказала Мария Карпенко.

Глава издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин сообщил Радио Свобода, что решил прекратить трудовые отношения с Марией Карпенко, потому что она работала в двух медиа:

– Мы не уволили Марию Карпенко, а расстались по соглашению сторон. Это связано с тем, что она работала в двух медиа. Мы предложили ей выбрать, где работать, и она выбрала "Ротонду". Мы расстались.

– Это никак не связано с политикой?

– На мой взгляд, нет.

–​ То, что она не имела права писать в телеграм-канале "Ротонда", было как-то отображено в договоре о сотрудничестве?

– В договоре о сотрудничестве у нас есть правила поведения в соцсетях. Кроме того, согласно контрактам журналисты "Коммерсанта" не могут работать в других СМИ. Я принимал это решение самостоятельно, никто на меня давления не оказывал. О цензуре речи не идет – ее заметки в "Коммерсанте" никто не цензурировал, – пояснил главный редактор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал увольнение Марии Карпенко актом политической цензуры, за которым стоит врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов:

Это цензура, это давление на журналистов, это акт ограничения свободы СМИ

– Это цензура, это давление на журналистов, это акт ограничения свободы СМИ. Хотелось бы сказать, что это не первый случай в питерской практике. Нечто подобное регулярно повторяется. Один из первых примеров, о котором мало кому известно, случился в 1996 году – когда в Петербурге проходили выборы мэра, а в России – президента. Тогда практически весь отдел политики газеты "Невское время" был вынужден уйти из издания, потому что то, что происходило в газете, трудно было назвать иначе, как введением политической цензуры в пользу действующего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Так что это уже не первая подобная ситуация в нашем городе.

Борис Вишневский
Борис Вишневский

– За что уволили Марию Карпенко?

Перед выборами стараются зачистить информационное поле

– Машу Карпенко я знаю лично, она уже несколько лет журналистка нашего парламентского пула, журналистка очень профессиональная, очень толковая, она хорошо пишет. Но мне понятно, что перед выборами стараются зачистить информационное поле. У нас и так пространство свободной прессы, радио и телевидения сокращается как шагреневая кожа. Уже почти не осталось изданий, где могут непредвзято и объективно писать о политике, в том числе об избирательных кампаниях. А сейчас, видимо, перед выборами уже совсем стали плохи дела у господина Беглова, если он сводит счеты даже с девушкой из "Коммерсанта", которая всего лишь осмеливается не расхвалить его, как это делают все приближенные к власти СМИ, а писать то, что происходит на самом деле.

–​ Как Александр Беглов выстраивает отношения с журналистами в городе? Насколько он открыт для общения, для критики?

Он закрыт для критики, он ее не любит и боится

– Он закрыт для критики, он ее не любит и боится. Он открыт для общения только со своими, я бы сказал, или "ковальчуковскими", или "пригожинскими" средствами массовой информации, которых допускают даже на закрытые заседания правительства. Они с ним ездят на мероприятия, куда других журналистов не пускают. Он не губернатор, он лицо, временно исполняющее обязанности. Надеюсь, что временно, до сентября, не позднее. Потом жители выберут себе настоящего губернатора, и это будет не Беглов. А пока информационная политика такая, чтобы держать и не пущать, не позволять критиковать, запрещать, давить, увольнять. И прославлять лицо, временно замещающее губернатора, – полагает Борис Вишневский.

Телеграм-канал "Ротонда" Мария Карпенко ведет с коллегой из "Фонтанки" Ксенией Клочковой. Там публикуется то, что не попадает в тексты официальных СМИ. В последнее время особое внимание уделялось врио губернатора Петербурга Александру Беглову и его окружению. В частности, Карпенко пыталась добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов.

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