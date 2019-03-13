Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к "Новой газете" и автору издания Ивану Жилину. Служба требует от издания опровергнуть материалы о пытках спецслужбой гражданина Киргизии, задержанного после взрыва жилого дома в Магнитогорске.

"Новая газета" рассказывала подробности о задержании 29-летнего гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, первой о нём рассказала Киргизская служба Радио Свобода. Жена Зайнабидинова и правозащитники сообщали, что он жаловался на пытки. После публикаций в СМИ региональный прокурор заявил, что тот отказался от своих слов, однако это сообщение было отвергнуто.

В исковом заявлении ФСБ утверждается, что допущенные в статьях "Новой газеты" высказывания сводятся к тому, что спецслужбе "приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний". Это "бесспорно создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти", — считают в спецслужбе. Ведомство требует удалить материалы.

Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января. После задержания ему показывали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Жене он рассказал, что полицейские заподозрили его в причастности к взрыву в многоэтажном доме в Магнитогорске и требовали дать показания против людей на фотографиях, при этом, как он утверждает, его били током и избивали. Пытки продолжались около шести часов.

Прокуратура заключила его под стражу. Правоохранительные органы утверждали, что задержание не связано со взрывом дома. В Киргизии Зайнабидинова обвиняют в участии в межэтнических столкновениях на юге страны в 2010 году.