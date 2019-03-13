"Посадить любого": законы "о фейках" и "неуважении к власти" ушли к Путину

Совет Федерации в среду одобрил принятые Госдумой законопроекты о блокировке "фейковых" новостей и административном наказании за неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам в интернете. Об этом сообщают российские информационные агентства.

Согласно закону о "фейковых новостях", прокуратура может обратиться в Роскомнадзор в случае выявления в интернет-СМИ информации, признанной недостоверной. Надзорный орган, в свою очередь, требует от редакции удалить эту информацию, а в случае отказа добивается блокировки ресурса через провайдера. В случае нарушения закона граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.

​За оскорбление власти и госсимволов в интернете граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Ранее Совет по правам человека при президенте России рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроекты и направить их на доработку.

В Кремле не видят в законопроекте "о фейковых новостях" проявления цензуры и называют документ "продуманным". Об этом в среду сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

​Накануне ряд российских публицистов и литераторов подписали и распространили заявление с осуждением принятых Госдумой законов о "фейковых новостях" и "об оскорблении власти", которые они считают открытой декларацией об установлении в России режима прямой цензуры.

Заявление о недопустимости принятия законов приводится на сайте Colta.ru. Его подписали около ста человек.

Один из поддержавших документ – поэт и публицист Лев Рубинштейн:

Те ребята, которые это инициируют, преступают закон

– Я лично принадлежу к тому поколению, которое росло и формировалось в условиях цензуры. Но, к счастью, я принадлежу к тому кругу пишущих людей, которые плевали на эту цензуру и делали, что хотели. Платили за это неиздаваемостью и так далее. И я в данном случае беспокоюсь не о себе, а о следующих поколениях людей, которые пишут слова, рисуют картинки и так далее. Этого абсолютно не должно быть. Кроме того, это абсолютно незаконно. Даже мне, человеку, не имеющему юридического образования, понятно, что эти законопроекты противоречат российской Конституции. Те ребята, которые это инициируют, преступают закон. Я не уверен, что они разбираются в реальной жизни, ведь мы живем в принципиально иной технологической ситуации, и этого они учесть не могут, но эти законы, конечно, опасны.

–​ Каковы могут быть последствия их принятия?

Все зависит от того, насколько общество готово к активному сопротивлению

– В последнее время все эти инициативы (не буду называть их законами, потому что они законами, объективно говоря, не являются), все эти псевдозаконодательные инструкции, по моим наблюдениям, принимаются задним числом. Потому что практика опережает эту формальную сторону дела. Они сначала кого-нибудь посадят, накажут, а завтра примут закон, по которому этого человека посадили. Так что последствия будут зависеть исключительно от того, насколько общество, я имею в виду современных европейски ориентированных российских людей, способно к активному сопротивлению. Все будет зависеть от этого.

–​ А общество способно к активному сопротивлению, как вам кажется?

Я вижу, что история с попыткой контролировать интернет разбудила совершенно разных людей

– Я был свидетелем самых разных ситуаций. Мне и моим друзьям в середине 80-х годов не верилось, что кончится советская власть, а она взяла и закончилась. Мы без нее живем уже несколько десятилетий, так что все может быть. Последняя акция против закона о суверенном интернете на проспекте Сахарова – я там тоже был. Она меня так осторожно порадовала, потому что было довольно много людей, а самое главное, людей совсем молодых. Я вижу, что эта история с интернетом, с попыткой все контролировать, разбудила совершенно разных людей. Я видел там юные лица, которые абсолютно аполитичны, и их все наши взрослые дела мало интересуют, но они чувствуют реальную опасность для себя. Они с этим живут, они в этом живут, и они просто не могут себе представить, что этого не будет. Вся надежда только на них, – уверен поэт и публицист Лев Рубинштейн.

О том, кого конкретно могут коснуться законопроекты "о фейковых новостях" и "неуважении к власти", рассуждает писатель и журналист Алиса Ганиева:

Мы уже вынуждены оглядываться, не оскорбили ли мы чувства верующих, не занялись ли экстремизмом

– Люди, которые подписались под заявлением против принятия двух последних законов, – в основном это члены недавно появившегося отделения международного ПЕН-Центра. Это блогеры, журналисты, писатели, переводчики, критики и так далее. Мы уже начинаем ощущать влияние этих законов на себе. Мы уже вынуждены оглядываться, не оскорбили ли мы ненароком чувства верующих, не занялись ли случайно экстремизмом, как сегодня можно трактовать ту или иную нашу картинку или репост. Но это коснется и обычных граждан – студентов, подростков, молодых людей. Они политически активны, выходят на митинги, поддерживают тех или иных оппозиционных лидеров. Мы видим, что идет накат не только на так называемых навальнистов, школьников, которые выходят на митинги против коррупции, но и на анархистов – их прессуют, пытают. Многие из этих законов обращены именно на поколение 20-летних.

Я вспоминаю себя в студенческом возрасте, и мы, конечно, жили в совершенной другой среде, мы были более аполитичны. А новое поколение политизируется вынужденно, потому что на них со всех сторон идут эти заградительные отряды, везде колючая проволока: туда не ходи, это не говори, не оскорби ненароком какого-нибудь чиновника. Многие думают: ну, очередной глупый закон, который меня не коснется, так что можно отмолчаться. Важно понимать, что сейчас каждый закон, который принимается Госдумой, имеет отношение лично к каждому гражданину Российской Федерации. И это как русская рулетка – сесть может кто угодно, – считает писатель Алиса Ганиева.

О своем отношении к законопроектам, одобренным Советом Федерации, говорит публицист и писатель Денис Драгунский:

Авторы закона не дружат с русским языком, там нет согласований в предложениях

– Было бы странно, если бы я не подписал заявление против этих законов. Во-первых, цензура запрещена по 29-й статье Конституции, там написано: "Цензура запрещается". Так же должны были отреагировать Конституционный суд и президент, потому что эти два института должны быть гарантами Конституции, прав и свобод, которые там прописаны. Кроме того, закон просто юридически некорректный, с расплывчатыми формулировками типа "в явно неуважительной форме" и так далее... Кроме того, авторы закона не дружат с русским языком, потому что там нет согласований в предложениях, а в некоторых моментах они противоречат друг другу по смыслу. Не знаю, в каком состоянии они его писали, потому что там элементарно с согласованием прилагательных и существительных полная беда. Это полный абсурд.

–​ Каковы могут быть последствия?

Закон опасен – он дает широкий простор для выборочного правоприменения

– Вообще, этот закон, если его примут, даже с исправленными формулировками, конечно, опасен. Он дает широкий простор для выборочного правоприменения, поскольку, как ни формулируй оскорбление и неуважение, это все равно будет огромный люфт, и этого можно будет задержать, и этого наказать. Опасность таких законов в том, что они создают огромные возможности для их произвольного, выборочного применения. Как, впрочем, всегда бывает с цензурой, потому что отцензурировать все на свете нельзя, – полагает писатель Денис Драгунский.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. Их тексты критиковали правозащитники и журналисты, указывая на то, что принятие законопроектов ограничивает свободу слова, и на неясность критериев отнесения той или иной информации к разряду "фейковой". Документы также получали негативные отзывы от ряда государственных ведомств, однако правительство в конце концов их поддержало.