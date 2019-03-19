Обвиняемому в госизмене учёному Кудрявцеву продлили арест

Суд в Москве продлил до 20 мая арест 76-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, обвинённому в государственной измене.

Как и предыдущие заседания по этому делу, нынешнее прошло в закрытом режиме.

Виктор Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Учёного подозревают в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях для комплексов "Авангард" и "Кинжал" бельгийскому институту гидродинамики. Защита Кудрявцева утверждает, что ЦНИИмаш официально сотрудничал с иностранным институтом, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России, а все работы по ней были открытыми.

Сам учёный также не признаёт своей вины. В ноябре прошлого года он отказался от сделки со следствием: по словам Кудрявцева, ему предлагали признать вину и дать показания на коллег в обмен на домашний арест.

Позже смягчить меру пресечения учёному просил Совет по правам человека при президенте России.

Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и сахарным диабетом, кроме того, он перенёс инфаркт. Защита неоднократно заявляла, что в СИЗО обвиняемому не дают необходимых медикаментов и не оказывают должной медицинской помощи.