Путин прощается с Елбасы. Казахстан и Россия после Назарбаева

Бывший председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны, в среду на совместном заседании палат парламента он принес присягу. Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в обращении к нации в прямом эфире, что сложил полномочия главы государства. Казахстанский политолог в интервью Радио Свобода называет отставку президента Казахстана "мудрым шагом", видит в произошедшем шанс для оживления "зачищенного" политического поля, а также надеется на изменение вектора российско-казахстанских отношений.

С уходом в отставку многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Владимир Путин займет третью строчку на воображаемом пьедестале глав постсоветских стран, дольше всего находящихся у власти: теперь впереди него будут лишь президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмонов. Отставка Назарбаева породила массу дискуссий не только о будущем Казахстана, но и о возможности изменений в его внешней политике – в частности, в отношениях с Россией.

В Астане с настороженностью восприняли российско-украинский конфликт в Донбассе (20 процентов населения Казахстана составляют этнические русские, живущие в основном в северных регионах страны), в 2017 году в Казахстане был начат процесс перехода с кириллицы на латиницу (пока власти лишь начали заменять банкноты и монеты с кириллическими надписями), в 2018-м было подписано соглашение с США о доступе американских военных к портам Актау и Курык на Каспии для транзита грузов в Афганистан (но после протестов России не было подписано практически согласованное соглашение о транзитной авиабазе).

И хотя эксперты сходятся во мнении, что быстрых и радикальных перемен в Казахстане после отставки Назарбаева ждать не стоит, некоторые наблюдатели выражают осторожную надежду на то, что политика страны после смены многолетнего верховного правителя станет более прозападной. В их числе – политолог Расул Жумалы, который поделился с Радио Свобода своим мнением о будущем Казахстана после ухода Назарбаева с поста президента.

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– Для большинства экспертов, наблюдателей, для народа Казахстана эта отставка стала полной неожиданностью. Хотя только за последний год было немало сигналов того, что ситуация может развиваться таким образом. Были внесены изменения в конституцию, которые наделили Назарбаева правом пожизненно занимать пост председателя Совета безопасности, полномочия Совета безопасности были чрезвычайно усилены, он стал фактически вторым правительством. Назарбаев является обладателем статуса Елбасы ("лидера нации"), он также является председателем партии власти "Нур Отан".

Сам президент буквально два-три месяца назад обращался в Конституционный совет с просьбой уточнить процедуры досрочной отставки главы государства. Сигналы, которые вроде бы косвенно говорили о том, что что-то готовится, были, но, тем не менее, отставка Назарбаева стала полной неожиданностью. Социальные сети буквально взорвались. Однако мне кажется, что это очень достойный, мудрый, верный шаг. Насчет его своевременности можно, конечно, поспорить, но с точки зрения обеспечения стабильного транзита власти, предсказуемой преемственности власти, это очень достойный шаг как для страны, так и для президента Назарбаева, для его места в истории государства.

Сейчас можно только гадать о причинах, которые реально сподвигли его на этот шаг, но в этом факте очень много позитива. Люди воодушевлены. Чего можно ожидать в ближайшее время? Исполняющим обязанности президента стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, это произошло согласно конституции, конституцией эта процедура предусмотрена. Сейчас сложно говорить о том, когда у нас теперь будут выборы. По закону они должны произойти через полтора года, в декабре 2020-го. Будут ли эти выборы в указанный срок или, по опыту других государств, будут назначены досрочные выборы – сейчас сложно говорить.

Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Токаева, очень лестно о нем отозвался. Учитывая бэкграунд Токаева, его невовлеченность в какие-либо клановые структуры, скандальные истории, учитывая то, что за ним будет стоять не только кредит доверия Назарбаева, но и весь потенциал государственного аппарата, у него очень сильные шансы еще до выборов стать де-факто не исполняющим обязанности президента, а полноценным президентом. Хотя списывать со счетов Нурсултана Назарбаева, конечно, не стоит: повторюсь, он является лидером ведущей, фактически единственной политической партии "Нур Отан", он является пожизненным председателем Совета безопасности, так что функции "серого кардинала" он еще немалое время будет сохранять.

– Существует ли в Казахстане сколь-либо заметная оппозиция Назарбаеву и есть ли у нее теперь шансы как-то усилить свое влияние в связи с отставкой президента?

– Шансы, конечно, есть, но я бы сказал, что они достаточно мизерные. В Казахстане около десяти политических партий, но говорить о наличии среди этой десятки какой-то оппозиционной партии не приходится. В основном это спарринг-партнеры партии власти, которые больше являются оппозицией формальной, нежели настоящей. На самом деле, оппозиционное поле Казахстана за последние годы было зачищено до блеска, у нас сейчас фактически нет полноценной институциональной оппозиции. Последние события, наверное, каким-то образом активизируют гражданское общество, активизируют оппозиционных деятелей, но учитывая то, что вся соответствующая деятельность очень сильно и жестко регламентируется и ограничивается властью, говорить о полноценном участии оппозиции в жизни страны пока что достаточно сложно. В Казахстане максимально ограничена возможность регистрации политических партий, доступ партий к финансовым ресурсам, ограничена даже возможность провести обычный пикет или митинг – все это очень жестко регулируется государством.

– Ожидаете ли вы каких-то изменений, пусть даже небольших, в отношениях Казахстана с Россией?

– Хотелось бы надеяться. В Казахстане достаточно разные мнения в адрес России, точнее, в адрес той политики, которую руководство России проводит в отношении постсоветских государств и Казахстана в частности. Есть немало критических оценок в отношении Евразийского экономического союза, в котором Казахстан однозначно проигрывает. Есть немало нареканий в отношении степени экономической, финансовой, информационной зависимости Казахстана от России. Есть немалый скепсис из-за той конфронтации, которая сейчас существует между Россией и странами Запада, и не только Запада – это рикошетом бьет и по Казахстану. Не думаю, что с приходом Токаева произойдут какие-то кардинальные изменения. Тем не менее, у нас даже во властных коридорах эти вопросы поднимаются уже долгое время. Это учет национальных интересов, то, что Казахстан не должен слепо следовать в фарватере России, а должен проводить действительно многовекторную политику.

Казахстан не должен слепо следовать в фарватере России

Само нынешнее решение президента об отставке, мне кажется, в числе прочего связано с внутриполитическими тенденциями в самом Казахстане, с усилением протестных настроений из-за социально-экономического кризиса, из-за степени коррупции, из-за очень низкого доверия к властным структурам. Я не скажу, что наметилась тенденция, но она как-то чувствуется – тенденция, что нынешние власти, и в частности господин Токаев (не уверен в его полной самостоятельности), будут больше учитывать общественное мнение. Общественное мнение, которое в том числе ставит вопрос о том, чтобы если не дистанцироваться от России, то, во всяком случае, проводить такую политику, которая ставила бы Казахстан не на роль младшего брата России, а на роль ее равного партнера.