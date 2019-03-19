Дональд Трамп предложил признать Бразилию союзником НАТО

В Вашингтоне завершилась первая встреча президента США Дональда Трампа с избранным в конце 2018 года лидером Бразилии Жаиром Болсонару. По её итогам Трамп предложил Бразилии стать страной-союзником НАТО, сообщает агентство Reuters.

По итогам встречи Трамп заявил, что США приложат усилия для интеграции Бразилии в международные организации. Речь идет в том числе о Североатлантическом союзе. Президент США намерен подписать указ о признании страны союзником НАТО. Кроме того, Бразилия получит поддержку CША для своей кандидатуры в члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заверил Трамп. В эту организацию входят более тридцати самых развитых государств мира. На членство в ОЭСР также претендует Россия.

Накануне встречи с Трампом президент Бразилии похвалил миграционную политику своего американского коллеги. Болсонару поддержал в том числе строительство стены на границе США с Мексикой заявив, что "подавляющее большинство мигрантов прибывают без благих намерений".

Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января. Выступая на инаугурации, он пообещал "укреплять бразильскую демократию". Его полномочия будут продолжаться до конца 2022 года. В Бразилии Болсонару получил прозвище "Тропический Трамп" из-за его правых взглядов.​ Как и президент США, Болсонару планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.