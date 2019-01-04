Новый президент Бразилии допустил размещение военной базы США

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару допустил размещение в свое стране американской военной базы. В интервью телеканалу SВТ он заявил, что может заключить с Соединёнными Штатами соответствующее соглашение.

По словам Болсонару, сближение с Вашингтоном в настоящее время – экономический вопрос, но Бразилия может наладить сотрудничество с США и в военной сфере. Он также выступил за доминирование Бразилии в Южной Америке.

Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января. Выступая на инаугурации, он пообещал "укреплять бразильскую демократию". Его полномочия будут продолжаться до конца 2022 года. В Бразилии Болсонару получил прозвище "тропический Трамп" из-за его правых взглядов.

Во время предвыборной кампании политик высказывался против миграции, за свободное владение оружием и смертную казнь. Политик также неоднократно критиковал предоставление однополым парам. Как и президент США, Болсонару планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.