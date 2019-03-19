Российский суд арестовал бывшего президента Крыма за неподчинение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал бывшего президента Республики Крым Юрия Мешкова на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Мешкова задержали 19 марта, когда он пришел на празднование пятилетия аннексии Крыма на площади Ленина в Симферополе, где должно было состояться выступление Владимира Путина. Как рассказал крымский политик в суде, сотрудники полиции остановили его и потребовали предъявить паспорт. После отказа они заявили о подозрениях в алкогольном или наркотическом опьянении Мешкова и доставили его в районный отдел полиции, где составили протокол о правонарушении — неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Судмедэкспертиза, представленная в суде, опровергла опьянение Мешкова. Сам он заявил, что считает преследование ответом на попытку провести 19 марта протестный митинг с критикой властей Крыма. Уведомление о митинге ему не согласовали и акция не состоялась.

Юрий Мешков с 1994 по 1995 год был президентом Республики Крым в составе Украины, позднее должность была ликвидирована Верховной радой. На своем посту отстаивал политику сближения региона с Россией вплоть до присоединения. В 2011 году он был депортирован в Россию по инициативе СБУ. После аннексии Крыма Мешков активно критиковал новое российское руководство региона и заявлял, что референдум о присоединении полуострова к России был проведён неправильно.