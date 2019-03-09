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Игорь Стрелков выставил на аукцион свою медаль за аннексию Крыма

Медаль "В память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году"

Бывший так называемый министр обороны самопровозглашённой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на аукцион свою медаль за участие в аннексии Крыма Россией. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал координатор движения "Новороссия" Михаил Полынков.

Золотая медаль "В память воссоединения Крыма с Россией в 2014 г." с профилем Владимира Путина на аверсе и картой Крыма на реверсе оценена продавцом в один миллион рублей. Согласно описанию лота, награда вручалась Благотворительным фондом святителя Василия Великого лицам, внёсшим наибольший личный вклад в крымские события 2014 года.

Медаль имеет порядковый номер четыре, кому принадлежат первые три — не сообщается. Благотворительный фонд Василия Великого учреждён российским предпринимателем Константином Малофеевым. Украина и Евросоюз обвиняли его в финансировании пророссийских сепаратистов на востоке Украины через эту организацию. На сайте фонда нет упоминаний о том, что он выдавал такую награду.

Игорь Гиркин (Стрелков)
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Рожденные войной

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин, использующий псевдоним Игорь Иванович Стрелков, получил известность весной 2014 года. Возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил в апреле этого года города Славянск и Краматорск в Донецкой области Украины.

Перед этим он принимал участие в аннексии Россией Крыма. Издание "Гордон" сообщало, что Стрелков курировал переговоры самопровозглашённого премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с российским руководством. По словам российского журналиста Олега Кашина, Стрелков также вёл переговоры с украинским адмиралом Денисом Березовским, позже перешедшим на российскую сторону.

Михаил Полынков приводит комментарий Стрелкова, в которой тот объясняет продажу медали материальными проблемами и тем, что не испытывает к ней пиетета, так как она не государственная, а изображенного на ней Путина он "откровенно презирает". Радио Свобода не удалось подтвердить подлинность комментария.

  • Украина возлагает на Стрелкова ответственность за многочисленные военные преступления в Донбассе. Сам Стрелков в одном из интервью утверждал, что он был тем, кто "нажал на спусковой крючок войны" на востоке Украины.
  • В августе 2014 года Стрелков покинул Донбасс — как он утверждает, к этому его вынудили российские военные, выдвинув уход Стрелкова в качестве условия своего участия в боях против украинских войск. Официальные власти России эти утверждения не комментировали.
  • Впоследствии Стрелков создал движение "Новороссия" и вошёл в состав "Комитета 25 января", которые позиционировались как "третья сила", противостоящая как президенту Владимиру Путину, которого он обвинял в "предательстве", так и либеральной российской оппозиции.

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