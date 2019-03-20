Глава Республики Алтай Александр Бердников подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Бердников, который возглавлял регион 13 лет, написал, что подал президенту Владимиру Путину прошение о добровольной, досрочной отставке в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу. О новом месте работы глава республики не сообщил.



Накануне в отставку подали губернаторы Челябинской области и Мурманской областей – Борис Дубровский и Марина Ковтун. Владимир Путин уже принял отставку Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

18 марта газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, анонсировала новую серию отставок губернаторов. По её сведениям, она должна затронуть от трех до шести руководителей, среди которых были перечислены Ковтун, Бердников, Дубровский, а также губернаторы Оренбургской и Волгоградской областей Юрий Берг и Андрей Бочаров и глава Калмыкии Алексей Орлов.