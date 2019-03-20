СМИ: Керимову предъявили новые обвинения во Франции

Прокуратура французского города Ницца вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации России, бизнесмену Сулейману Керимову. По сообщению газеты Nice-Matin, на этот раз Керимов обвинен в "соучастии в уклонении от налогов". Издание утверждает, что Керимов уже приезжал в Ниццу по вызову следователей, чтобы ознакомиться с новым обвинением. Его отпустили под обязательство заплатить залог в 20 миллионов евро.

По информации газеты, новое обвинение было предъявлено по запросу министерства финансов Франции. Оно касается тех же объектов недвижимости на Лазурном берегу, по которым Керимову уже был обвиняемым в 2017-2018 годах. В июне прошлого года французские власти сняли обвинения с российского политика и бизнесмена, а сам он был переведён в статус ассистированного свидетеля. После этого Керимову вернули залог и паспорт, и он смог вернуться в Россию.

Сулеймана Керимова задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Сам он обвинения отвергает.